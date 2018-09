Baiersbronn Feuer: Autos brennen komplett aus

Gegen 14.40 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein. Als die Kräfte anrückten, war die schwarze Rauchsäule bereits von der Bundesstraße aus zu sehen, beschreibt Baiersbronns Gesamtkommandant Martin Frey. Er war als Einsatzleiter vor Ort. Drei Autos standen in Flammen, darunter zwei Limousinen eines Stuttgarter Herstellers. Sie seien nicht mehr zu retten gewesen, sondern komplett ausgebrannt. Wegen brennender Kunststoff-Teile und Reifen konnten sich die Löschkräfte nur mit Atemschutzgeräten den Wagen nähern.

Wie es aussieht, konnte die Feuerwehr größeren Schaden verhindern. Gemeldet worden war zunächst ein Pkw-Brand. Beim Eintreffen standen schon drei Wagen in Flammen. Frey ist sich sicher, dass es dabei nicht geblieben wären. "Das wäre weitergegangen", so der Kommandant. Insgesamt rund zehn Autos seien auf dem Parkplatz gestanden, in Reihe. Die Einsatzkräfte hätten vermieden, dass die Flammen auf weitere Autos übergriffen.

Laut Dieter Popp, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen, entstand ein Sachschaden von rund 35 .000 Euro. Menschen kamen nicht zu Schaden. Da das Feuer wohl im Motorraum eines der Fahrzeuge ausbrach, geht die Polizei bislang von einem technischen Defekt als Ursache aus.