Baiersbronn Vor allem die Gaudi zählt

Baierbronn. Am Samstag, 26. Mai, treten zum 22. Mal verschiedene Teams in vier Schwarzwälder Wettkampf-Disziplinen gegeneinander an. Bis Freitag, 18. Mai, sind Anmeldungen möglich. Melken, Sensen, Sägen und Nageln sind die Disziplinen des Ländlichen Vierkampfs.

In diesen Disziplinen messen sich die Teilnehmer beim Schützenhaus Obertal (Im Weiher 1). In Vierer-Teams treten die Mannschaften in der Erwachsenen- und Jugendklasse an. Der spaßig-sportliche Wettbewerb beginnt am Samstag, 26. Mai, um 14 Uhr.

Der Spaß steht beim Ländlichen Vierkampf im Vordergrund. Unter den Mannschaften waren in der Vergangenheit humorvolle Quartette wie "Michis Milchbubis", die "Middeltäler Sensaquäler" und gewandete Reichenbacher Mönche. Doch im Wettbewerb geben die Damen-, Herren-, Mixed- und Jugendmannschaften alles, so die Baiersbronn Touristik in der Ankündigung.