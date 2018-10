Baiersbronn Von Partnerschaft profitieren beide Seiten

Baiersbronn. Seit drei Jahren unterhält die katholische Kirchengemeinde Baiersbronn eine Gemeindepartnerschaft zur griechisch-katholischen Kirchengemeinde Cetatea de Balta in der rumänischen Region Siebenbürgen. Nun war zum ersten Mal eine siebenköpfige Gruppe von dort zu Gast in Baiersbronn. Darüber informiert die katholische Kirchengemeinde in einer Pressemitteilung.