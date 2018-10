Baiersbronn Von Freude und Kraft im Leben

Baiersbronn. Hanspeter Burkard begrüßte die zahlreichen Gäste und freute sich, eine Autorin aus dem Ort präsentieren zu können. "Sie zeigen, dass die Aussage nicht immer stimmt, dass der Prophet im eigenen Lande nichts gilt", so der Buchhändler. "Es sind Dinge, die jeder kennt. Diese greifen Sie auf, aber es ist eine Kunst, sie so niederzuschreiben", stelle er fest. Burkard verriet die Bedeutung des Autokennzeichens der Autorin: PS 27. Das Kennzeichen stehe nicht etwa für Pfarrfrau Sabine, sondern für den Psalm 27, den sie verinnerlicht habe.

Die Autorin stellte sich den Zuhörern selbst vor. Seit 2011 wohnt sie in Baiersbronn. Sie habe sich am neuen Wirkungsort ihres Mannes, der als evangelischer Pfarrer für Baiersbronn-Unterdorf und Tonbach zuständig ist, schnell heimisch gefühlt. "Als wir hierher gezogen sind, war ich in Baiersbronn sofort zu Hause."

Sabine Kley, die drei erwachsene Kinder und mittlerweile zwei Schwiegersöhne hat, kann aus einem großen Erfahrungsschatz schöpfen. Gern plaudert sie über ihre sechs Hennen. Die Hühner seien den Menschen recht ähnlich, meint sie.