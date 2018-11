Baiersbronn Von Bulldogtreffen profitieren viele

"Es ist sagenhaft und toll, dass sich eine Privatinitiative so engagiert und ich einen so großen Betrag für die Lebenshilfe mitnehmen darf", freute sich Dombrowsky. Die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung habe sich in der jüngsten Vergangenheit enorm entwickelt. Mit 25 hauptamtlichen Mitarbeitern und über 100 ehrenamtlichen Helfern setze man sich für die Mitmenschen mit Behinderung ein. "Es ist bemerkenswert, was sie mit dem Bulldogfest auf die Beine gestellt haben. Das zeugt für großes ehrenamtliches Engagement und einen Sinn für die Gemeinschaft", lobte der frühere Landrat. Für den Kindergarten Schönmünzach nahm Silke Schoch einen Spendenscheck von 200 Euro, die in ein neues Spielgerät investiert werden, entgegen.

Markus Stiletto von der Einrichtung Luftikus für langzeitbeatmete Kinder freute sich über eine Spende von 2000 Euro. "Ohne Spenden könnte die Einrichtung gar nicht existieren", so Stiletto. Vor dem gemütlichen Ausklang und dem Sturm auf das von Philippe Frickert und seinem Team zubereitete Büfett lobte Ortsvorsteher Erwin Zepf das gelungene Fest und dankte auch im Namen der Gemeindeverwaltung: "So ein Fest kann nicht jede Ortschaft auf die Beine stellen. Ich bin stolz, dass wir das alle gemeinsam gemeistert haben."