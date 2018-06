Baiersbronn Vom Regionalvergleich bis zu Olympia

Baiersbronn. Mit Andreas Katz (Olympia) und Andrea Rothfuß (Paralympics), die allerdings beide nicht zur Ehrung kommen konnten, war Baiersbronn auch bei hochrangigen Sportveranstaltungen vertreten. Sportkreispräsident Alfred Schweizer würdigte den hohen Leistungsstand der Baiersbronner Sportler. Er dankte Trainern, Betreuern und Eltern für deren wichtige Unterstützung. "Ohne intensive Betreuung wären solche Höchstleistungen nicht möglich", betonte Schweizer. In Zeiten voller Veränderungen und von Orientierungsproblemen, besonders bei Jugendlichen, seien Vereine und Fachverbände ein Garant für Kameradschaft und Geselligkeit. Der Sportkreispräsident sprach die Bedeutung der Jugendarbeit und die Wichtigkeit des Ehrenamts in den Vereinen an. Ohne das Ehrenamt sei Vereinssport in ganz Deutschland nahezu nicht denkbar.

Bürgermeister Michael Ruf bezeichnete die national und international erfolgreichen Sportler als wichtige Aushängeschilder der Gemeinde. Geehrt wurden Sportler, die als Einzelmitglied oder in der Mannschaft (auch in Spielgemeinschaften) eines in Baiersbronn ansässigen Vereins überdurchschnittliche Ergebnisse in ihrer jeweiligen Sportart erzielt haben und überregional Beachtung fanden.

Nachwuchs im Aufwind