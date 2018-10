Baiersbronn Vom Mensch und seiner Wirkung

Gibt es dieses Erdzeitalter überhaupt, das Anthropozän, also das Zeitalter des Menschen? Leben wir auf einer so stark vom Menschen veränderten Erde, ist die Wirkung des Menschen auf die Erde tatsächlich systemprägend? Die Diskussion um ein mögliches neues Erdzeitalter ist längst entbrannt. Bislang hatte fast ausschließlich die Geologie die Hoheit über die Unterteilung der Erdgeschichte in unterschiedliche Zeitalter. Das Anthropozän, also die Menschzeit, wird hingegen über viele wissenschaftliche, politische und gesellschaftliche Kreise hinweg diskutiert, heißt es in der Ankündigung.

In ihrem Vortrag am Freitag von 18 bis 19.30 Uhr stellt Sylvia Kruse von der Universität Freiburg den Begriff des Anthropozäns, und was er für die Natur bedeutet, im Nationalparkzentrum Ruhestein vor. Im Fokus der Überlegungen: der Mensch und seine Wirkung auf die Umwelt. Und das nicht nur rückblickend – es geht hinsichtlich kommender Generationen immer auch um die Möglichkeiten der Kontrolle des Menschengemachten.

In der Diskussion um eine Menschzeit steht die Frage im Raum, ob der Mensch die von ihm veränderte Realität überhaupt noch im Griff hat, ob er möglicherweise notwendige Wenden aus eigener Kraft vollziehen kann.