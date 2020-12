Baiersbronn Viele Ungewissheiten vor den Festtagen

Auf die Weihnachtsgottesdienste zu verzichten, bedeute nicht, dass in der Kirchengemeinde Weihnachten ganz ausfällt. Auf andere Art könne Weihnachten gefeiert werden, auch in Verbundenheit miteinander: An Heiligabend ab 22 Uhr und am ersten Weihnachtsfeiertag ab um 9.30 Uhr besteht die Möglichkeit, über den YouTube-Kanal "Katholische Kirche Baiersbronn" live bei Gottesdiensten aus der Kirche dabei zu sein. Die Gottesdienste können aber auch zu einem späteren Zeitpunkt angesehen werden. Für den zweiten Weihnachtsfeiertag ab 10 Uhr lädt die Kirchengemeinde zu einem Internet-Gottesdienst über Zoom ein. Der Link dazu ist auf der Homepage unter www.kath-kirche-baiersbronn.de zu finden. Mit diesem Link gibt es ebenfalls am zweiten Weihnachtstag um 20 Uhr die Möglichkeit, bei einem "Glühwein-Talk" mit Menschen aus der Gemeinde ungezwungen ins Gespräch zu kommen.

Die Kirchen bleiben geöffnet. Dort steht auch das Friedenslicht aus Bethlehem, das mit nach Hause genommen und weitergegeben werden kann. An den Weihnachtstagen läuft in der Kirche in Baiersbronn zudem regelmäßig ein Film mit einer kurzen Weihnachtsandacht.

Von 24. Dezember bis 6. Januar ist Pastoralreferent Dominik Weiß täglich von 16 bis 18 Uhr unter Telefon 0170/482 20 28 für seelsorgerliche Gespräche zu erreichen.

Wann wieder Präsenzgottesdienste stattfinden, soll mit Blick auf die Entwicklung der Corona-Lage entschieden werden. Die Kirchengemeinde rechnet vorläufig damit, dass die Absage bis zum Ende des allgemeinen Lockdowns am 10. Januar gilt. Evangelische Kirchengemeinde Mitteltal : Aufgrund der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen und den verschärften Beschlüssen der Bundes- und Landesregierung hat der Kirchengemeinderat Mitteltal in einer außerordentlichen Sitzung beschlossen, den lange geplanten Gottesdienst auf dem Sportplatz an Heiligabend, zu dem das Minimax-Team, der Posaunenchor und viele Helfer aus der Kirchengemeinde, der Feuerwehr und dem Sportverein beitragen wollten, abzusagen. "Das Risiko, sich beim Zugang und Abgang mit Corona zu infizieren, konnten wir nicht 100-prozentig ausschließen, daher die kurzfristige Absage", so die Kirchengemeinde.

Die Kindergarten- und Grundschulkinder haben im Vorfeld Bilder für den geplanten Gottesdienst auf dem Sportplatz gemalt. Diese sind bis Sonntag, 10. Januar, in der tagsüber geöffneten Kirche zu sehen, ebenso eine Krippe, eine Leihgabe von Helga Frey.

Laut Kenntnisstand vom Montag finden die Gottesdienste an Heiligabend ab 17 und ab 22 Uhr in der Christuskirche statt, ebenso am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag ab 10.30 Uhr. Der nächste Gottesdienst ist dann wieder für den 31. Dezember ab 18 Uhr geplant. Die Kirchengemeinde habe nun auch die Möglichkeit, die Gottesdienste über YouTube live zu übertragen. Auf der Homepage unter www.kirchengemeinde-mitteltal.de gibt es einen Link dazu. Evangelische Kirchengemeinde Obertal: Nachdem Landesregierung und Oberkirchenrat unter Auflagen grünes Licht für die Weihnachtsgottesdienste gegeben haben, lädt die evangelische Kirchengemeinde Obertal zu verschiedenen Gottesdiensten ein. An Heiligabend ab 14.30 Uhr gibt es einen Familiengottesdienst auf dem Kirchvorplatz. Da dort nur eine begrenzte Zahl an Plätzen zur Verfügung stehen, wird der Gottesdienst gleichzeitig mit Bild und Ton in Kirche und Gemeindehaus übertragen, heißt es weiter in einer Mitteilung der Kirchengemeinde. Ab 16 Uhr gibt es einen Predigtgottesdienst in der Kirche mit Übertragung ins Gemeindehaus. Für den ersten Weihnachtsfeiertag lädt die Kirchengemeinde um 9.15 Uhr zum Gottesdienst mit Videokrippenspiel der Kinderkirche – ebenfalls mit Übertragung ins Gemeindehaus – ein. Am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es ab 17 Uhr einen Gottesdienst mit kleinem Instrumentalensemble.

Die Kirchengemeinde weist darauf hin, dass in allen Gottesdiensten – auch im Freien – sowie auch dem Weg dorthin und zurück Maskenpflicht gilt. Außerdem sei der Mindestabstand einzuhalten. Die Besucher sollten nicht auf die letzte Minute kommen. Nur Angehörige eines Hausstands – unabhängig vom Verwandtschaftsgrad – dürfen zusammensitzen oder -stehen, und bei Gottesdiensten in geschlossenen Räumen darf nicht gesungen werden.

Es besteht auch die Möglichkeit auf der Homepage unter www.kirchengemeinde-obertal.de oder über den YouTube-Kanal Kirchengemeinde Obertal die Gottesdienste als Aufnahme oder auch im Livestream mitzufeiern. Evangelische Kirchengemeinde Röt: Zu einem besonderen Gottesdienst an Heiligabend ab 16 Uhr lädt die evangelische Kirchengemeinde Röt in und um das Kurhaus in Röt ein. Durch die verschärften Bestimmungen müssen sich die Besucher nun doch telefonisch unter 07442/53 97 oder per Whatsapp unter 0175/626 40 57 für den Gottesdienst anmelden. Es können bei Einhaltung der vorgeschriebenen Abstände 70 Personen im Kurhaus teilnehmen. Eine Übertragung wird eingerichtet, sodass auch im Freien weitere Personen unter Einhaltung der AHA-Regeln mitfeiern können.

In einem "Krippenspiel-Bilderbuchkino" wird die Weihnachtsgeschichte der Kinderkirche von vor zehn Jahren wieder lebendig. Siegmar Lelek hält eine Ansprache. Das Jakobuskirche-Musikteam und Margret Frey gestalten den Gottesdienst musikalisch mit. Eine lebensgroße Krippe mit dem Licht aus Bethlehem wurde hinter dem Kurhaus aufgebaut. Dort können die Besucher nach dem Gottesdienst das Licht von Bethlehem, das über die Weihnachtstage in einer Laterne in der Krippe brennt, mit nach Hause nehmen.