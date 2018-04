Baiersbronn Viele Ideen ins Rathaus mitgenommen

Barth gab einen Rückblick über gesteckte Ziele, die noch nicht alle erreicht werden konnten. Unter anderem ist die Bürgergemeinschaft bemüht, neue Mitglieder zu gewinnen. Barth zeigte auch mehrere Möglichkeiten auf, wie sich die Bürgergemeinschaft in Zusammenarbeit mit Gemeinde, Schulen und anderen Vereinen beteiligen kann.

Dieser Anstoß wurde Ruf gerne aufgenommen. In seinen Ausführungen ging er zunächst auf die derzeitigen Investitionen in der Gemeinde ein. Es wurde wohl noch nie so viel baulich bewegt wie momentan, sei es die umfangreiche Sanierung der Eishalle, die Erneuerung des Daches an der Schule, die Bebauung des Rosenparks und insbesondere die Unterdorfsanierung mit dem gerade beginnenden Ausbau der Freudenstädter Straße. Weitere arbeitsintensive Baustellen werden der Bahnübergang und die anstehende Gartenschau sein.

Bei der Aussprache ging Ruf auf die Fragen der Anwesenden ein, wobei es um vielfältige Themen wie Einlass und Kiosk im Schwimmbad, Bauplatzsuche und Schulwege während der Umleitung im Unterdorf ging.

Der gegenseitige Austausch von Informationen ging länger als geplant, Ruf gab umfassend Antwort und nahm einige Anregungen aus der Runde mit ins Rathaus.

Zum Abschluss wies Barth nochmals auf das Engagement der Bürgergemeinschaft hin. So wurden in den vergangenen Jahren 110 000 Euro für das Gemeinwohl investiert, wobei die ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden nicht eingerechnet sind.

Insgesamt mache die Arbeit in der Bürgergemeinschaft allen Spaß und es sei eine sinnvolle Aufgabe, sagte der Vorsitzende zum Abschluss der Versammlung.