Baiersbronn Viel zu tun im Jubiläumsjahr

Das Musikfest in Kooperation mit den Grundschulen Baiersbronn und Klosterreichenbach im Juli bei strahlendem Wetter war der Auftakt der Veranstaltungen im Jubiläumsjahr. Weitere Konzerte sind geplant.

Am Sonntag, 7. Oktober, findet im Rosensaal ein Lehrerkonzert statt, dessen Motto "Lateinamerika" für feurige Tango-Rhythmen und südländische Lebensfreude steht. 14 Instrumentallehrer werden einen großen Bogen mit Musik der vergangenen Jahrhunderte spannen.

Am 25. November gibt es in der Schwarzwaldhalle einen Festakt mit Musik, und im März des kommenden Jahres soll noch weiter gefeiert werden. Dann ist ein Kooperationskonzert mit der Jugendmusikschule und den Vereinen geplant.

Unter dem Motto "Vielfalt zeigen – Musikschule verändert sich" wird den musikbegeisterten Kindern ein vielfältiges Unterrichtsangebot präsentiert. "Der Instrumentenzirkel als neues Angebot der Jugendmusikschule ist bei den Kindern sehr gut angekommen. Dort haben sie die Möglichkeit, alle Instrumente eine gewisse Zeit zu testen und können so herausfinden, was ihnen wirklich Spaß macht", erklärt Antje Krüger-Spindler. Es sei ein besonderes Anliegen der Jugendmusikschule, allen Kindern den Zugang und die Teilhabe am kulturellen Leben zu ermöglichen. Die frühkindliche musikalische Bildung ist ein wichtiger Grundstein der Jugendmusikschule. Musik mache einfach Spaß und habe langfristige Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen, so die Leiterin.

Im Jubiläumsjahr der Jugendmusikschule Baiersbronn stehen noch einige Veranstaltungen an:

7. Oktober, 11 Uhr, Lehrerkonzert im Rosensaal.

25. November, 14.30 Uhr, "Die Musikschule wird 60!" Festakt mit Musik, Schwarzwaldhalle.