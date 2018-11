Baiersbronn Verlust ist geringer als erwartet

Mit einem Verlust von 1,33 Millionen Euro hat die Baiersbronn Touristik das Jahr 2017 abgeschlossen. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wurden der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017 der Baiersbronn Touristik vorgelegt.

Kämmerer Jochen Veit sprach von einer besseren Entwicklung. Gegenüber dem Vorjahresverlust (1,6 Millionen Euro) konnte 2017 ein besseres Ergebnis erzielt werden. Der Verlust wird durch den Kämmereihaushalt gedeckt. "Die Haupteinnahmequelle bleibt die Kurtaxe, die Baiersbronn Touristik finanziert sich zu 49 Prozent aus diesen Einnahmen", so Veit. Der Fremdenverkehrsbeitrag betrug rund 680 000 Euro und sei konjunkturbedingt gegenüber dem Vorjahr um rund 156 000 Euro gestiegen. Erträgen in Höhe von 3,016 Millionen Euro standen Aufwendungen in Höhe von 4,347 Millionen Euro gegenüber. Trotz eines leichten Rückgangs der Gästeankünfte blickt die Gemeinde Baiersbronn aus touristischer Sicht auf ein positives Jahr zurück.

Zu den größten Ausgaben gehörten 2017 die Umgestaltung der Touristinfo in Obertal und die Küchenerneuerung in der Schwarzwaldhalle. "Wir können insgesamt seit Jahren auf eine stetig positive Entwicklung blicken", so Tourismusdirektor Patrick Schreib. Gemeinderat Ludwig Wäckers (BUB) fragte nach der Resonanz auf die Schwarzwald Plus Card. Es sei zu beobachten, dass die Betriebe mit dem Angebot eine gute Auslastung hätten, so Schreib.