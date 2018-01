Baiersbronn Verleihung im Zeichen des Jubiläums

Baiersbronn. Oliver Peitsch, Leiter der Leichtathletik-Abteilung des Turnvereins Baiersbronn, begrüßte zur Verleihung zahlreiche erfolgreiche Absolventen im TV-Treff. Die Zahl der Absolventen sei wieder angestiegen, freute sich der Abteilungsleiter. Er konnte diesmal 55 Sportabzeichen verleihen, zehn mehr als im vergangenen Jahr.

"45 Jugendliche legten das Deutsche Sportabzeichen im vergangenen Jahr ab, und zehn Erwachsene nahmen teil", so Peitsch. Während die Zahl bei den Jugendlichen gestiegen sei, habe man bei den Erwachsenen weiter einen gewissen Rückgang verzeichnen müssen. An zwei Familien wurde das Sportabzeichen ebenfalls übergeben.

"Herzlichen Glückwunsch an alle Absolventen des Sportabzeichens zu ihrer außerordentlichen Fitness. In diesem Jahr hoffen wir auf eine Rekordteilnahme", so Oliver Peitsch. Im Jahr des 125-jährigen Vereinsbestehens strebe der TVB an, 125 Sportabzeichen verleihen zu können. Sollte diese Zahl erreicht werden, würde der Sportkreis die Kosten für das Abzeichen komplett übernehmen.