Baiersbronn Vergabeverfahren ist gestartet

Uwe Lahl, Ministerialdirektor im Ministerium für Verkehr, zeigte sich erfreut: "Es ist schön, dass dieses zukunftsweisende Projekt nun in die konkrete Umsetzungsphase geht. Wir befinden uns mit ›eWayBW‹ auf einem guten und wichtigen Weg." Stattlich ist die Leistungsbeschreibung. Sie umfasst 524 Seiten und 95 Pläne. Sie enthält sämtliche Leistungen, die für die bauliche Umsetzung der Oberleitungsinfrastruktur in den drei Elektrifizierungsabschnitten mit einer Gesamtlänge von rund 5,7 Kilometern in jeder Fahrtrichtung erforderlich sind. Unter anderem sind dies 230 Mastgründungen sowie das Stellen der zugehörigen Masten, die Montage von rund 210 Auslegern, der Einbau der Fahrdrähte mit einer Gesamtlänge von rund 24 Kilometern und die Lieferung von drei Unterwerken zur Stromversorgung der Elektrifizierungsbereiche.

Die Vergabe des Bauauftrags soll laut Ministerium bis spätestens Ende März 2019 erfolgen. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich im Juni beginnen und bis Oktober abgeschlossen sein. Die sich daran anschließende Inbetriebnahme der Anlage ist derzeit mit vier Wochen veranschlagt, sodass die Baumaßnahme voraussichtlich im November 2019 abgeschlossen werden kann.

Im Hinblick auf die mit den Bauarbeiten teilweise verbundenen Verkehrsbeeinträchtigungen im unteren Margtal wies Uwe Lahl darauf hin, dass dem Land die Minimierung der Verkehrsbeeinträchtigungen ein wichtiges Anliegen sei. Er begrüße es daher, dass das Regierungspräsidium Karlsruhe die Bauarbeiten im einbahnigen Elektrifizierungsabschnitt bei Ottenau entgegen der ursprünglichen Absprache mit der Stadt Gaggenau nun komplett in die Sommerferien verschoben habe, nachdem sich terminliche Verschiebungen beim vorgesehenen Bauprojekt der Stadt in der zur B 462 parallel verlaufenden Ortsdurchfahrt von Ottenau ergeben hatten. Es sei auch vorgesehen, den vereinbarten Projektbegleitkreis unter Leitung des Regierungspräsidiums Karlsruhe unmittelbar einzuberufen, sobald erste Ergebnisse der Ausführungsplanung vorliegen.