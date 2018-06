Baiersbronn Verfahren wird bald abgeschlossen

Obwohl das Verfahren bereits 1990 angeordnet wurde, bedauern sowohl der Vorstandsvorsitzende der Teilnehmergemeinschaft, Wilhelm Gaiser, sowie Baiersbronns Bürgermeister Michael Ruf, dass das Verfahren zu Ende geht. Viele Projekte hätten nur durch das Verfahren und den hohen Zuschuss von 85 Prozent realisiert werden können, so Ruf.

Besonders froh zeigten sich Gaiser und Ruf, dass auch Maßnahmen zur Behebung von Unwetterschäden im Verfahren umgesetzt wurden. Am Ende haben die Maßnahmen des Verfahrens Baiersbronn-Mitteltal/Obertal 9,5 Millionen Euro gekostet. Über 6,5 Millionen Euro Zuschussmittel sind geflossen. Um die Teilnehmer finanziell zu entlasten, hat die Gemeinde Baiersbronn einen freiwilligen Beitrag von über 600 000 Euro geleistet.

Nur durch die enge und gute Zusammenarbeit zwischen dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Baiersbronn-Mitteltal/Obertal, der Gemeinde Baiersbronn, der Landsiedlung, des Verbands der Teilnehmergemeinschaft und der unteren Flurbereinigungsbehörde sei das Verfahren in diesem Umfang möglich gewesen, so das Landratsamt weiter. In diesem Zusammenhang sei die engagierte Arbeit der Vorstandsmitglieder besonders zu erwähnen, die in zahlreichen Stunden an der Planung und Bauausführung mitgewirkt hätten. Während der Verfahrenslaufzeit von 28 Jahren sind allerdings drei Vorstandsmitglieder verstorben, an die Wilhelm Gaiser erinnerte.

Für die Flurneuordnungsstelle dankte Anita Schmitz den Vorstandsmitgliedern Wilhelm Gaiser, Karl Fahrner und Ulli Schmelzle für die lange, ehrenamtliche Arbeit. "Eine so lange, ehrenamtliche Tätigkeit, bei der so viele verschiedene Interessen zu berücksichtigen sind, ist keine Selbstverständlichkeit", betonte sie und überreichte Dankesurkunden des Landes Baden-Württemberg.