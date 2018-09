Baiersbronn Unterwegs auf dem Dach der Welt

Anhand einer Diashow werden die beiden ihre Erfahrungen und Eindrücke einer Bergtour vermitteln. Diese startete mit einer Anreise über den Flughafen in Lukla, Nepal, der aufgrund seiner Lage auf 2800 Metern zu den gefährlichsten Flughäfen der Welt zählt. Über Gebirgspässe gelangten die beiden nach Namche Bazar – dem Tor der Khumbu-Region. Dies war der Ausgangspunkt ihrer Expedition. In den kommenden Tagen führte der Weg die Gruppe an Gebirgsseen vorbei und durch schroffe Täler. Tag für Tag akklimatisierten sie sich an die dünne, eisige Luft bis sie schließlich am Fuße des Island Peak im Everest-Gebirge auf knapp 5000 Metern ihr Zelt im Basislager bezogen. Nach einer kurzen Nacht bei Temperaturen unter minus 15 Grad starteten die Gipfelstürmer um ein Uhr in der Nacht zum Gipfel. Mit einem Aufstieg von acht Stunden überwanden die beiden 1100 Höhenmeter bis zum höchsten Punkt auf 6189 Metern – dem Gipfel des Island Peaks.