Baiersbronn Unsterbliche Pippi Langstrumpf

Baiersbronn-Klosterreichenbach. Obwohl ein kurz zuvor niedergegangener Gewitterregen bei sperrangelweit geöffneten Fenstern ein klein wenig Abkühlung in die Reichenbachhalle in Klosterreichenbach brachte, sorgte der große Zustrom an Zuschauern bei der Aufführung des Singspiels dafür, dass diese nur von kurzer Dauer Bestand hatte. Die vorhandenen Stühle reichten nicht aus, sodass viele Besucher stehen mussten.

Die Handlungsebene des 1945 erschienenen ersten Pippi-Buchs von Astrid Lindgren bildete den roten Faden für das Singspiel. Burkhard Eulberg, Musiklehrer und Leiter der Chor-AG der Schule, verstand es, Lieder in die Handlung einzubauen, die man nicht zwingend mit dem Stoff in Verbindung bringen würde.

Und dann geht’s noch nach Lummerland