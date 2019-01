Baiersbronn Unfall: Lkw kommt in Gegenverkehr: Mann schwer verletzt

Gegen 6.35 Uhr fuhr der Lastwagen an die Einmündung des Sägmühlewegs in die Freudenstädter Straße heran. Nachdem er zuerst angehalten hatte, bog der 40-jährige Lastwagenfahrer nach rechts ab. Dabei kam er jedoch weit nach links auf die Gegenfahrbahn. Das wurde einem 60-jährigen Mann, der gerade mit seinem Auto aus Richtung Friedrichstal kam, zum Verhängnis: Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß, bei dem sich der Autofahrer schwer verletzte.

Der Rettungsdienst brachte den 60-Jährigen nach einer Erstversorgung ins Krankenhaus. An dem Lkw entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Der Schaden am Auto dürfte bei rund 5000 Euro liegen. Zur Bergung des Autos war ein Abschleppdienst notwendig. Auch der Lastwagen war nicht mehr verkehrssicher und wurde im Industriegebiet Sägmühleweg abgestellt.