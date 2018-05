Baiersbronn "Und wer macht bei mir die Betten?"

Der Weg habe über Iran und die Türkei geführt. In Bulgarien habe er zwei Monate lang im Gefängnis gesessen, in Serbien dann einen Bus in Richtung Deutschland bestiegen. "Dann über die Grenze nach Deutschland, schwarz, ohne Pass." Es folgten Unterbringung in Heimen und Sprachkurse, ein Asylantrag wurde abgelehnt, H. aber weiterhin geduldet. Zugleich habe er alle drei Monate eine befristetet Arbeitserlaubnis erhalten.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe beurteilt den Fall sachlich und kühl. Knapp lässt Pressesprecher Uwe Herzel wissen: "Der Asylantrag des pakistanischen Staatsangehörigen Ilyas H. wurde abgelehnt, der Betreffende ist vollziehbar ausreisepflichtig."

Zugleich sei da die Sache mit dem verlorenen Pass. Herzel wirft Ilyas H. vor, sich nicht entschlossen genug um neue pakistanische Papiere zu bemühen. In der Behördensprache heißt das so: "Herr H. wurde mehrfach auf seine Mitwirkungspflichten hingewiesen und auch darüber belehrt, wie er einen pakistanischen Personalausweis eigeninitiativ beantragen kann." Doch dem komme er nicht nach. "Vor diesem Hintergrund konnte ihm die Beschäftigungserlaubnis bei der Duldungsverlängerung im April 2018 nicht weiter verlängert werden." Er sei bereits im Januar gewarnt worden.

Und nun? Ob und wann H. abgeschoben wird, steht in den Sternen. Aufgebracht berichtet Hotelier Marquardt, wie er unlängst mit einer Mitarbeiterin im Regierungspräsidium telefonisch aneinandergeraten sei. "Ich habe Sie gefragt, ob Sie künftig bei uns die Betten machen will. Da hat sie wortlos aufgelegt."

Doch das Problem des Arbeitskräftemangels besonders in der Gastronomie sei nur die eine Seite, so Marquardt. "Hier wird verhindert, dass jemand einen Job hat. Ich frage mich nur: Wer finanziert das jetzt?" H. werde zum Sozialfall. Hinzu komme die Ironie, dass H. zwar eineinhalb Jahre lang in Sozial- und Arbeitslosenversicherung eingezahlt, nun aber keinerlei Ansprüche habe. Und was macht H. angesichts der neuen Lage? Der Pakistaner sieht besorgt in die Zukunft. "Ich gehe nicht weg von hier. Ich will so leben wie die Leute hier."