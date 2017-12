Baiersbronn Umkämpfte Pokale

Baiersbronn-Mitteltal. Ein voller Erfolg war das Tischtennis-Jedermann-Turnier des Sportvereins Mitteltal-Obertal in der Weißenbachhalle in Mitteltal. Bei einer Rekordbeteiligung wurden zwei Konkurrenzen ausgespielt. Zwölf Eltern/Kind-Kombinationen standen sich an den Tischen gegenüber und traten in vier Gruppen in Einzel und Doppel gegeneinander an.