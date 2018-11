Baiersbronn TVB stellt Weichen Richtung Zukunft

Wie bereits bei früheren Klausurtagungen waren sich auch diesmal alle Beteiligten einig, dass dies nur mit der Einführung einer Geschäftsstelle zur nachhaltigen Entlastung der Ehrenamtlichen zu bewerkstelligen ist. Diese Geschäftsstelle soll ab Frühsommer 2019 besetzt werden, wobei die derzeitigen Funktionäre die Geschäftsstellenleitung zu Beginn tatkräftig unterstützen wollen. Beim Tagesordnungspunkt Verschiedenes wurden unter anderem die sofortige Abschaffung der Toner- und Druckermodul-Sammlungen sowie die Einstellung eines FSJ-lers im Schuljahr 2019/2020 beschlossen. Außerdem wurde vereinbart, dass auch 2019 wieder Altpapiersammlungen stattfinden.

Folgende Termine für 2019 wurden festgelegt: 19. Januar Verleihung der Sportabzeichen mit TVB-Sportlerehrung, 24. Januar Ausschusssitzung, 24. Februar Jump- & Fun-Tag, 12. April Mitgliederversammlung, 10. Mai Helferfest, 30. Mai Himmelfahrtsausflug als geführte Weinwanderung, 20./21. Juli Beteiligung am Flecka-Fescht sowie am 5. und 9. Oktober Besuch der Turn-Weltmeisterschaft in Stuttgart. Günther dankte Helfern und Mitstreitern für ihr Engagement in diesem arbeitsreichen, jedoch gelungenen und unvergesslichen Jubiläumsjahr. Bilder von den Jubiläumsveranstaltungen werden im neuen TV-Report, der im Dezember erscheint, gezeigt sowie bei der Mitgliederversammlung und beim Helferfest.