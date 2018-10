Baiersbronn Treue Mitarbeiter als Grundstein für Erfolgsgeschichte des Betriebs

Sie zeichneten Peter Seyfried für 25 Jahre sowie Geschäftsführer Jörg Günter, Martin Schmid und Fritz Gaiser für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit aus. Ebenfalls geehrt wurde Georg Wyrobek.

"Drei Mitarbeiter für 40 Jahre auszuzeichnen, das ist schon etwas ganz Besonderes und heutzutage nicht mehr selbstverständlich", so Dreger. Insgesamt müsse das Handwerk auch in Zukunft noch viel selbstbewusster auftreten.

Bürgermeister Michael Ruf und Ortsvorsteher Erwin Zepf überreichten Urkunden im Namen des Landes und Geschenke der Gemeinde. "Die Albert Günter OHG ist eine feste Größe im Murgtal und in der Region. Wir sind froh, dass wir solche Handwerksbetriebe haben, die Qualität auf höchstem Niveau liefern", so Ruf. Weiterhin dankte er den Geschäftsführern und ihren Mitarbeitern für das große Engagement in den Vereinen und in der ehrenamtlichen Arbeit. "Sie zeigen Gemeinsinn, wie man sich ihn nur wünschen kann", sagte Ruf. Eine Ehrung über 40 Jahre zeichne auch den Betrieb aus, der es geschafft habe, die Mitarbeiter einzubinden. Solch eine Ehrung zeige, dass das Betriebsklima stimme. Geschäftsführer Jörg Günter fand lobende und anerkennende Worte für jeden einzelnen Jubilar.

Volker Nübel, Obermeister der Bauinnung Freudenstadt, ehrte auch den Geschäftsführer Jörg Günter und bescheinigte der Albert Günter OHG, zu den Vorbildern in der Baubranche im Kreis Freudenstadt zu gehören. Einen Maurerbären in Zunftkleidung gab es für Jörg Günter vom Obermeister persönlich.

In gemütlicher Runde wurden die Jubilare noch gebührend gefeiert, während die Musiker aus Rastatt für Stimmung sorgten.