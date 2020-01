Baiersbronn "Traube Tonbach": Experten untersuchen Brandort

Baiersbronn - Nach dem Großfeuer im Drei-Sterne-Restaurant "Schwarzwaldstube" in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) haben sich Kriminaltechniker und ein Sachverständiger für Brandursachen am Brandort ein Bild gemacht. Ob sie die Ruine am Dienstag schon betreten können, war nach Worten eines Polizeisprechers aber weiterhin nicht klar. "Sie werden es versuchen, aber es besteht weiterhin Einsturzgefahr", sagte der Sprecher. Möglicherweise müssten zunächst weitere Gebäudeteile abgetragen werden, bevor Untersuchungen der Brandstelle möglich seien.