Baiersbronn "Traube Tonbach" ehrt Mitarbeiter

"Erst mit vereinten Kräften entsteht in der ›Traube Tonbach‹ ein ganz besonderes Gasterlebnis. Dafür braucht es die Persönlichkeit und Talente jedes einzelnen Mitarbeiters", weiß Heiner Finkbeiner um die essenzielle Rolle seines Teams. In seiner Festrede zur traditionellen Weihnachtsfeier des familiengeführten Hotels im Tonbachtal blickte er gemeinsam mit den 330 Mitarbeitern auf ein spannendes wie erfolgreiches Jahr zurück, so die "Traube Tonbach" in einer Mitteilung, und dankte insbesondere vier Jubilaren für ihre langjährige Betriebstreue.