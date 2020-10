Baiersbronn Touristische Entwicklung steht im Fokus

In ihrer letzten Auswahlrunde hat die Leader-Aktionsgruppe Nordschwarzwald rund 470 000 Euro Fördermittel beschlossen. "Mit diesen Projekten fördern wir einen nachhaltigen Naturerlebnistourismus in der Region – eines der wesentlichen Ziele, die wir unterstützen möchten", so Frank Wiehe, Vorsitzender der Leader-Aktionsgruppe.