Baiersbronn Totes Schaf sorgt in Mitteltal für Aufruhr

Das Umweltministerium Baden-Württemberg bestätigte den Fund des Schafs. Polizei und Naturschutzbeauftragter seien umgehend vor Ort gewesen, um Spuren zu sichern. Üblicherweise werden in solchen Fällen DNA-Proben gesucht, die zur Bestimmung an das Senckenberg-Institut geschickt werden, so Silke John, Pressereferentin des Umweltministeriums. Ob dies im vorligenden Fall noch möglich sei, daran habe sie allerdings Zweifel. "Das Schaf lag wohl bereits zwei Tage im Wasser", so John.