Baiersbronn Thomas Strobl über Merkel-Nachfolge

Von einer extremen Kommunalförderung sprach Strobl bei der Digitalisierung. Ziel müsse es sein, auch zum letzten Schwarzwaldhof schnelles Internet zu bringen. Glasfaser im Schwarzwald zu verlegen, sei nicht nur schwierig, sondern auch teuer. Doch erst wo das Marktversagen festgestellt sei, könne man fördern. Außerdem sprach Strobl über Schulpolitik, Bauen und Polizei.

Auch Vergewaltigung in Freiburg ist Thema

"Die Bürger haben kein Verständnis dafür, dass straffällige Migranten nicht sofort abgeschoben werden", so ein Kommentar aus den Reihen der Gäste. "Wir brauchen hier beides, Herz und Härte, wer unserer Gastfreundschaft missbraucht, dessen Aufenthaltsstatus muss beendet werden", so der Innenminister über den aktuellen Vergewaltigungsfall in Freiburg. Es sei schwierig, denn es gebe einen bundesweiten Abschiebestopp nach Syrien. Die Einschätzung stamme aus 2012. "Ich erwarte dringend eine aktuelle Lageeinschätzung, da muss das Auswärtige Amt mal in die Gänge kommen", sagte Strobl.

Strobl ging auch auf die Ankündigung von Kanzlerin Angela Merkel ein, nicht mehr für den CDU-Parteivorsitz zu kandidieren. "Wir haben ein ganz bemerkenswertes Bewerberfeld." Ein Weiter-so nach der Hessen-Wahl wäre nicht gut gewesen. Er rief dazu auf, über die Kandidaten zu diskutieren, gewählt werde der oder die neue Vorsitzende aber von den Delegierten.

"Mein Favorit ist klar Friedrich Merz. Ihm traue ich eine Erneuerung der Partei zu", sagte Ingo Christein, der Bezirksbeiratsvorsitzender von Baiersbronn, gegenüber unserer Zeitung. Bundeskanzlerin Angela Merkel habe viel für das Land geleistet, aber in den letzten Jahren die Sorgen und Nöte der Bürger nicht mehr wahrgenommen.

Einen Favoriten für Merkels Nachfolge habe er nicht, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete Norbert Beck. Er habe den Eindruck, dass sie müde sei, und Verständnis für ihren Schritt. "Ich finde, der Schritt war notwendig und es war weitsichtig", sagte Patrick Speiser, Kreisvorsitzender der Jungen Union. Er fände es gut, dass Merkel weiterhin Kanzlerin bleibe. Mit den drei Kandidaten gebe es eine gute Auswahl.