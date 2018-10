Baiersbronn. Der CDU-Kreisverband Freudenstadt und der CDU-Gemeindeverband Baiersbronn laden zu einer Veranstaltung mit dem CDU-Landesvorsitzenden Thomas Strobl zum Thema "Halbzeitbilanz der Landesregierung" ein. Strobl, stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration, wird ein Impulsreferat halten. Anschließend gibt es Gelegenheit zur Diskussion. Ein weiterer Schwerpunkt wird die Digitalisierung in Baden-Württemberg und der Breitbandausbau im Landkreis Freudenstadt sein. Die öffentliche Versammlung ist am Freitag, 2. November, ab 19 Uhr im Haus des Gastes, Am Schulhaus 1, in Tonbach. Anschließend besteht die Möglichkeit zur Diskussion. Weitere Informationen gibt es bei der CDU-Kreisgeschäftsstelle, Telefon 07441/813 48.