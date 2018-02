Baiersbronn Tempo 30: Rückmeldungen eher positiv

Baiersbronn - Wer als Autofahrer durch die Straßen Baiersbronns fährt, kommt in der Regel auch an den großen Straßenmarkierungen mit der Zahl 30 vorbei. Auf rund 80 Prozent der Straßen in der Gesamtgemeinde gilt Tempo 30. Mittlerweile scheint sich das eingespielt zu haben.