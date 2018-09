Baiersbronn Team Schillinger übernimmt

Baiersbronn-Friedrichstal. Über dem Eingang zum Stollen "Untere Sophia" in Friedrichstal prangen die Jahreszahlen 1593 und 1995. Im 16. Jahrhundert wurde die Grube erstmals erwähnt. Sie war vermutlich bis 1757 in Betrieb, anschließend wurde sie stillgelegt und zugeschüttet. Zwischen der Wiederentdeckung im Jahr 1995 und der Zugänglichmachung lagen 20 Jahre. Seitdem kann sie als Besucherbergwerk besichtigt werden. Der vordere Teil des Stollens kann unter fachkundiger Führung begangen werden.

Diese Aufgabe hatte Alfons Egelhof übernommen. Er wollte Nathalie Schillinger einlernen, doch dazu kam es nicht mehr. Die junge Erzieherin arbeitet in einer Freudenstädter Kinderkrippe und hat sich gemeinsam mit ihrer Mutter Iris Schillinger dazu bereit erklärt, an den Wochenenden und auf Anfrage Besucher in den Stollen zu führen, ihr Wissen über das ehemalige Bergwerk weiterzugeben und Fragen der Gäste zu beantworten. "Wir arbeiten uns gerade in die Thematik ein", berichtet das Frauenteam, "dabei unterstützen uns auch die Gäste mit immer neuen Informationen rund um die begehbare Grube".

Dem Schwarzwälder Boten wurde bei einer Exklusivführung der rund 30 Meter lange, für Besucher zugängliche Teil des Stollens gezeigt. Dort tauchen Interessierte in eine stets acht Grad kühle, für Atemwege wohltuende Luft ein. Sie erfahren, wie sich die Bergwerksarbeiter ab Ende des 16. Jahrhunderts auf mühsame Weise Zentimeter um Zentimeter vorgearbeitet haben. Die Grube Sophia ist die einzige im Nordschwarzwald, in der Kobalt abgebaut wurde. Der Stollen ist eng, maximal fünf Besucher werden, mit schützenden Helmen ausgestattet, gleichzeitig ins Innere geführt. Iris oder Nathalie Schillinger leuchten den Weg mit einer Taschenlampe aus. Aufpassen muss man auf die Kröten, die gut getarnt an den Felsen ausharren.