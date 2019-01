Baiersbronn Team Freudenstadt in Siegerlaune

Baiersbronn-Klosterreichenbach. Die Murgtäler waren im Vorfeld als einer der großen Favoriten gehandelt worden, nachdem die "Dauerabonnenten" auf den Sieg aus Tonbach dieses Mal nicht am Start waren. Neben zahlreichen Feuerwehrabteilungen aus dem Landkreis Freudenstadt wurden auch Mannschaften aus Gültstein, Steinenbronn, Waldulm, Achern-Önsbach und Kinzigtal (Wolfach) in Klosterreichenbach begrüßt.

Zum zweiten Mal wurde das Turnier an einem Tag ausgetragen. Die Kameradschaftspflege und die Freude am Sport standen im Vordergrund. Kondition und Fitness waren bereits bei den Vorrundenspielen der Gruppen A und B gefragt.

In Torlaune präsentierte sich in der Vorrunde das Team aus Gültstein, das sich in Gruppe A mit 18 Punkten und 26:4 Toren vor den Mannschaften aus Steinenbronn und Freudenstadt durchsetzte. In Gruppe B trumpften die Schönmünzacher mit 16 Punkten und 13:2 Toren vor den Teams aus Kinzigtal und Waldulm auf. Nach einem ausgeglichenen Spiel und einem 0:0 nach der regulären Spielzeit setzte sich das Team aus Freudenstadt im ersten Halbfinale im Neunmeterschießen mit 5:4 gegen das aus Gültstein durch. Im zweiten, packenden Halbfinale ebnete sich das Team aus Schönmünzach mit 1:0 gegen die stark aufspielenden Steinenbronner den Weg ins Finale.