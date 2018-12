Baiersbronn Tänzer stehen für Professionalität

So entführen die Musik Tschaikowskys und die Choreografie die Zuschauer an diesem Abend in die Welt des russischen Balletts. Die Rolle der Odette, die vom bösen Zauberer in eine Schwanenkönigin verzaubert wurde, und die des Gegners, des Schwarzen Schwans, ist eine Herausforderung für jede Ballerina.

Die Veranstalter versprechen für diesen Abend in der Schwarzwaldhalle Eleganz und Schönheit des klassischen russischen Balletts, prachtvolle Kostüme und schöne Bühnenbilder.

