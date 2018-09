Baiersbronn Tänzer ernten beim Countryfest für Line Dance jede Menge Applaus

Neben Westernfans zog das Fest auch diesmal wieder viele weitere Interessierte an. Seit 30 Jahren ist die Westerntanzgruppe in Obertal gut integriert, so Vorsitzende Birgit Köhler, die sich über die zahlreichen Besucher freute. Bereits am Nachmittag startete das Kinderprogramm, das auf gute Resonanz stieß. Dabei konnte sich der Nachwuchs in allerlei Indianerspielen versuchen. Gut an kamen das Hufeisenweitwerfen und das Basteln. An einem Stand wurden Indianerbekleidung und Schmuck angeboten.

Treffen immer donnerstags

Für die Westerntanzgruppe steht das freundschaftliche und gemütliche Miteinander im Vordergrund, wenn sich die etwa 25 Mitglieder jeden Donnerstag in der Countryhütte Buhlbach treffen. Hermann Köhler plant, noch in diesem Monat wieder eine Kindertanzgruppe ins Leben zu rufen. Interessierte können sich bei Birgit oder Hermann Köhler melden.