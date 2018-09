Baiersbronn Syrisches Hochzeitspaar feiert in Obertal

"Die Trennung zwischen Männern und Frauen ist augenscheinlich, aber die ganze Feier sprüht pure Lebensfreude aus, und so ungewohnt es für uns ist, so faszinierend ist so eine Hochzeit auch", fasste Bürgermeister Michael Ruf zusammen. "Es ist eine andere Mentalität und ein ganz anderer Kulturkreis", sagte Heiner Züfle, Wanderführer des Hotels Sommerberg, und lachte: "Mittanzen möchte ich aber nicht." Zu seinem "guten Kollegen" im Hotel stellte Züfle fest: "Der Saleem ist ein super Mann!"

Kein Alkohol – und um 21 Uhr ist Schluss

Nach einem gemeinsamen Tanz des Brautpaars gab es den goldenen Brautschmuck für Rana, und die vierstöckige Hochzeitstorte wurde angeschnitten. Ebenso wie die marzipanummantelte Torte mit roten Rosen bestand auch das tolle Büfett, das das Hotel vorbereitet hatte, aus deutscher Kost. Eines war allerdings ganz und gar nicht deutsch: Es gab nur alkoholfreie Getränke, und um Punkt 21 Uhr war die Feier beendet.

Fröhlich und bestens gelaunt gingen die Gäste nach Hause. Saleem und seine Ehefrau Rana waren begeistert von dem gelungenen Fest. "Es war super!", fanden sie – und freuen sich nun darauf, gemeinsam in Obertal zu leben.