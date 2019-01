Baiersbronn Startschuss für Wettkämpfe

Baiersbronn-Klosterreichenbach. Pünktlich um 18.30 Uhr fand am Mittwoch der Anstoß zum 27. Dorfturnier des VfR Klosterreichenbach durch Bürgermeister Michael Ruf, die stellvertretende Ortvorsteherin Jutta Haist und den Vorsitzenden des VfR, Oliver Schneider, statt.

Zum Fußball-Hallen-Dorfturnier haben sich insgesamt 25 Hobby-Teams angemeldet. Das erste Spiel des Abends bestritt die Mannschaft Armina Bierzelt gegen das Team "GRTNHSL P9". Armina Bierzelt entschied das Spiel mit 1:0 für sich. Insgesamt wurden am ersten Abend 19 Vorrundenspiele der Aktiven und Nichtaktiven ausgetragen – geleitet von den Schiedsrichtern Edin Aljkovic und Robin Bosch. Beinahe soviel Spiele standen auch am zweiten Turniertag auf dem Spielplan. Am heutigen Freitag startet das Turnier wieder um 18.30 Uhr. Dabei werden weitere Vorrundenspiele der Aktiven und Nichtaktiven ausgetragen.

Am Samstag, 5. Januar, beginnen die Wettkämpfe schon um 14 Uhr mit der Vorrunde der Firmenteams, ehe es dann gegen 15.15 Uhr in die Endrunden geht. Die Finalspiele beginnen um 16.30 Uhr. Die Endspiele sind für 19.30 Uhr terminiert. Im Anschluss an die Endspiele findet dann die Siegerehrung statt.