Baiersbronn Startschuss für neues WLAN-Netz

Tobias Stiepak, Vizepräsident von Unitymedia Business betonte, dass man trotz des sportlichen Zeitrahmens innerhalb von vier Monaten das Projekt mit Hilfe der Firma IT+S GmbH aus Freudenstadt umsetzen konnte. Zusätzlich habe Unitymedia in den letzten Monaten sein Netz erweitert und versorge nun 233 Haushalte im Bereich Surrbach mit Glasfaser bis ins Haus, teilte Stiepak mit. Bürgermeister Ruf hob hervor, dass es bei den 19 Standorten auch zwei Glasfaserpunkte gebe. "Die Schwarzwaldhalle und der Rosenplatz, dort gibt es oft große Veranstaltungen, und ein leistungsstarkes Netz ist hier wichtig." Man habe auch mit Blick auf das Verkehrskonzept des Nationalparks die Digitalisierung vorantreiben wollen. "Wir haben die Punkte fair und gleichmäßig über die Teilorte der Gemeinde verteilt", betonte Ruf.

Ein besonderer Dank ging an Projektleiter Richard Sturtzel, der zusammen mit Josef Dettling (Sachgebiet Bauverwaltung), Corinna Brede (Sachgebietsleiterin Bauordnung) sowie Tobias Roller (stellvertretender Leiter der Kämmerei) gute Arbeit geleistet habe.

Eberhard Wurster, Abteilungsleiter vom Ministerium, sprach von einer Pionierleistung, die in Baiersbronn vollbracht wurde. So ein Projekt passe in die bekannte Tourismusgemeinde. Der flächendeckende Ausbau von Breitbrandinfrastruktur sei ein wichtiges Anliegen und erklärtes Ziel der Landesregierung.

Von der Idee zur Umsetzung

"Es war nicht einfach, an alle gewünschten Punkte zu kommen. Teilweise waren auch Tiefbauarbeiten notwendig. Wir freuen uns, dass es so gut gelungen ist", so Tourismusdirektor Patrick Schreib. Von der Idee bis zur Umsetzung habe es rund zwei Jahre gedauert. Ein wichtiger Punkt sei auch, dass Unitymedia für rechtliche und regulatorische Punkte, die das kostenlose WLAN-Netz betreffen, verantwortlich sei.

Wie es funktioniert: Unitymedia Business hat insgesamt 19 WLAN-Zugangspunkte in der Gesamtgemeinde Baiersbronn in Betrieb genommen. An ihnen können Bürger und Gäste der Gemeinde mit bis zu 200 Mbit pro Sekunde surfen. Die Nutzung der Hotspots erfolgt so: Das Smartphone oder Tablet mit der WLAN-Kennung "_free-wifi-baiersbronn_official" verbinden und die Geschäftsbedingungen akzeptieren. Einmal angemeldet, ist man dauerhaft in dem mit WLAN versorgten Bereich mit dem Netz verbunden, sobald ein Zugangspunkt in Reichweite ist.

WLAN-Standorte: Rosenplatz, Schwarzwaldhalle, Eislaufhalle, Schwimmbad Baiersbronn, Bahnhof Baiersbronn, Rathaus Baiersbronn, Festplatz Aue Baiersbronn, Mehrzweckhalle Friedrichstal, Haus des Gastes Tonbach, Köhlerplatz Tonbach, Tourist-Information Mitteltal, Tourist-Information Obertal, Kulturpark Glashütte Buhlbach, Tourist-Information Klosterreichenbach, Bahnhof Schönmünzach, Kurhaus Huzenbach, Kurhaus Röt, Tourist-Information Schönmünzach, Bahnhof Schwarzenberg.