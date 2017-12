Bei winterlichen Temperaturen und einigen feuchten Schneeflocken wurde der Weihnachtsmarkt in Baiersbronn am Freitag eröffnet. Die Klassiker wie Glühwein und Rote Wurst waren bereits am Eröffnungstag heiß begehrt. Bis Sonntag ist der Rosenplatz von Lichterglanz und festlich dekorierten Hütten geprägt, und ein abwechslungsreiches Programm warten auf die Besucher. Bürgermeister Michael Ruf gab mit der Eröffnung den Startschuss für das Weihnachtsdorf. In seiner Eröffnungsrede dankte Ruf allen Ausstellern und den Organisatoren. "Wir haben hier eine bunten Blumenstrauß mit allerlei weihnachtlichen Dingen. Die Weihnachtszeit wird eingeläutet, und alle sollen verwöhnt werden", so Ruf. Er sprach von einem attraktiven Begleitprogramm. Im Lichterglanz der geschmückten Hütten begleiteten die Klänge des Blechbläserensembles der Jugendmusikschule unter der Leitung von Milen Haralambov die Eröffnung. Noch bis Sonntag ist das Weihnachtsdorf geöffnet und bietet besonders in den Abendstunden einen Mix aus musikalischer Unterhaltung und gemütlichem Beisammensein. Auf dem Foto (von links) Tourismusdirektor Patrick Schreib, Bezirksbeirätin Gudrun Gaiser, Melanie Waldvogel von der Baiersbronn Touristik, Bezirksbeiratsvorsitzender Ingo Christein, Ursula Klumpp, Karl Leppert, Gemeinderat Karlheinz Nestle und Bürgermeister Michael Ruf Foto: Braun