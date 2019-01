Baiersbronn Spuren im Schnee

Wenn der Schnee frisch gefallen ist, lassen sich die Spuren scheuer Waldbewohner am besten finden. Man merkt sofort: Auch im Winter ist im Wald richtig was los.

Ausgerüstet mit Schneeschuhen können Kinder und Erwachsene erfahren, wie Tiere im Winter überleben, wie etwa der Dachs zu seinem Winterspeck kommt oder wo der Siebenschläfer schläft. Die Veranstaltung findet nur bei ausreichend Schnee statt. Warme feste, knöchelhohe Stiefel (mindestens Schuhgröße 30) sind erforderlich. Wer hat, kann eigene Schneeschuhe mitbringen. Sie können aber auch gegen eine Gebühr geliehen werden.

Der Schwierigkeitsgrad der Tour ist mittel. Treffpunkt ist am Nationalparkzentrum Ruhestein. Teilnehmen können Familien mit Kindern ab fünf Jahren. Eine Anmeldung ist erforderlich, Anmeldeschluss ist am 26. Januar um 13 Uhr. Anmeldungen werden per E-Mail an veranstaltung@nlp.bwl.de oder unter Telefon 07449/92 99 84 44 entgegengenommen.