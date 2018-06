Baiersbronn Sportwochenende kommt gut an

In der Miniwelt konnten die kleinsten Besucher spielen und klettern, Parkour-Profi Andy Haug fand in den jungen Turnerinnen begeisterte Teilnehmer, die unter seiner Anleitung die Salti spielerisch erlernten. "Wir haben extra für diesen Tag auch einige neue Sportgeräte gebaut. Die Erstarbeit war schon aufwendig, aber wir können diese Geräte in Zukunft auch anderen Vereinen zur Verfügung stellen", so Katja Gaiser.

Rund um die Halle und in der Halle herrschte viel Betrieb. Die Mohrenkopfschleuder kam genauso gut an wie das große Trampolin in der Halle. An der Fotobox konnten Erinnerungsschnappschüsse geschossen werden, und beim Mountainbike-Training gab es Tipps vom Profi. "Wir möchten den Verein präsentieren und einen Tag für die ganze Familie gestalten", so Vereinsvorsitzender Rolf Günther.

Sogar aus der Schweiz waren Gäste angereist, um den "Action Day" des Turnvereins miterleben zu können. Auch Joachim Thiele, Vorstand des Turngau Schwarzwald, war extra zu der Veranstaltung gekommen und zeigte sich beeindruckt von der Fülle an Spielmöglichkeiten. "Wir könnten uns auch vorstellen, so einen Tag im Rahmen des Sommerprogramms in Zusammenarbeit mit der Baiersbronn Touristik zu gestalten", so Stefanie Barth.

Rolf Günther dankte allen Helfern und Sponsoren für ihren Einsatz. Guido Schaber lobte er für die musikalische Begleitung und die Organisation der Bewirtung. "Im Jubiläumsjahr haben wir sozusagen Halbzeit, aber wir haben noch einiges auf dem Programm", so Günther.

Am 21. Juli wird in der Murgtalhalle der Vierländerwettkampf der Männer zwischen Deutschland, Frankreich, England und der Schweiz ausgetragen. "Dort werden Olympiasieger und Weltmeister antreten und für spektakuläre Turneinlagen sorgen", so Günther. Den Abschluss des Jubiläumsjahrs wird am 27. Oktober die Turnschau des Turngau Schwarzwald bilden. "Aufgrund der vielen Veranstaltungen sind wir in diesem Jahr nicht beim Fleckenfest dabei", informierte Rolf Günther.