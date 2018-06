Baiersbronn Sport und Spaß für Jung und Alt

Los geht es am Samstag um 13 Uhr mit einem Bubble-Soccer-Turnier, zu dem sich zahlreiche Teams angemeldet haben. Gespielt wird auf dem Beachvolleyballfeld drei gegen drei oder bei schlechtem Wetter in der Halle (dann vier gegen vier). Die Spieler stecken in einer Art kugelförmiger Plastikhülle. So ergeben sich zum Teil kuriose Spielszenen. Im Anschluss an das Turnier wird das WM-Spiel Deutschland gegen Schweden live übertragen, ehe im TV-Treff eine gemütliche Party mit Cocktailbar folgt.

Eine ganze Reihe von Stationen

Beim "Action Day" für Jung und Alt am Sonntag von 10 bis 16 Uhr gibt es eine ganze Reihe von Stationen, wobei einige vom Wetter abhängig sind. Unter den Oberbegriffen "Was anderes", Zielen, Bewegung, Miniwelt, Artistik, Riesenspiele und Fun gibt es eine Fülle von Angeboten. Das reicht von Schokokusskatapult, Wikingerschach und Torwandschießen mit Handbällen über Fortbewegungsmittel wie Waveboards und Moonhopper zum Ausprobieren bis zum Bobbycarparcours, zum Seilschwingen und zu Mountainbiketouren. Auch die Sportart Parkour kann – angeleitet von Andy Haug – ausprobiert werden.