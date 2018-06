Baiersbronn Spiel und Spaß zum Jubiläum

Baiersbronn. Der Spaß steht beim Sportwochenende an oberster Stelle, heißt es in der Ankündigung des Vereins. So wird am Samstag, 23. Juni, ein Bubble-Soccer-Turnier ausgetragen. Der "Action Day" am Sonntag, 24. Juni, ist dann etwas für die ganze Familie.

Zum Bubble-Soccer-Turnier können sich die Mannschaften auf der Vereins-Homepage unter www.turnverein-baiersbronn.de anmelden. Dort gibt es auch detaillierte Informationen. Es liegen aber auch Anmeldeformulare am TV-Briefkasten beim TV Treff aus. Gespielt wird auf dem Beachvolleyballfeld drei gegen drei oder bei schlechtem Wetter direkt in der Halle (dann vier gegen vier). In einer Art kugelförmiger Plastikhülle ist Körperkontakt erwünscht, so ergeben sich kuriose Spielszenen, die auch für die Zuschauer unterhaltsam sind. Die Teams können beliebig gemeldet werden. Es ist also egal, ob männlich oder weiblich. Die Spieler sollten allerdings über 16 Jahre alt sein.

Spiel Deutschland gegen Schweden wird übertragen