Baiersbronn Spaziergänge im Wald sind wie Yoga

Baiersbronn. Wälder bedecken fast ein Drittel unserer Erdoberfläche – einen kleinen Teil davon hat nun Fotografin Ulrike Klumpp in fantastischen Bildern festgehalten und diese in einem Buch zusammengefasst.

Zur offiziellen Vorstellung ihres Bildbandes über die Wälder Baden-Württembergs waren viele Gäste in die Buchhandlung Burkard gekommen. Gastgeber Hanspeter Burkard übernahm die Begrüßung und schwärmte von den stimmungsvollen Bildern. "Wenn der Landesbetrieb Forst eine Dokumentation in Auftrag gibt und sich an eine Fotografin aus Baiersbronn wendet, ist das schon etwas Besonderes", betonte Burkard.

Ulrike Klumpp sei eine Fotografin, die sich mit ihrem Projekt identifiziere. Ihr Hang zur Perfektion sei etwas, das wohl notwendig sei, um solche tollen Bilder zu machen, lobte der Gastgeber. Zusammen mit der Forstwissenschaftlerin Gabriele Wicht-Lückge und Sebastian Schreiber vom Ministerium für Forst in Stuttgart wurde der dicke Bildband erstellt. In sieben baden-württembergischen Wuchsgebieten war Ulrike Klumpp unterwegs. "Frau Klumpp gelingt es, den Moment einzufangen, so dass er in der Seele berührt", schwärmte Schreiber in seine Ansprache begeistert. "Wir haben gemeinsam versucht, über das Buch die Botschaft zu transportieren, dass Waldwirtschaft nichts ›Schlimmes‹ ist." Das Buch zeige die Vielfältigkeit des Waldes in Baden-Württemberg; dieser sei ein großes Gut, das bewahrt werden müsse.