Baiersbronn Spaß steht im Vordergrund

Die Gaudi-Veranstaltung richtet sich an Vereine, Firmen, Familien sowie Gruppen aller Art – ob jung oder alt, sportlich oder untrainiert. Gespielt wird in einem speziellen Court, der auf dem Platz aufgebaut wird. Besondere sportliche Fähigkeiten sind nicht erforderlich. Der Spaß steht im Vordergrund.

Ein Team besteht aus maximal sieben Spielern, inklusive einem Ersatzspieler, für den Fall, dass ein Spieler ausfallen sollte. Wechsel während der Spiele sind nicht möglich. Pro Team muss mindestens eine Frau mitspielen. Es sind auch reine Frauenteams möglich. Am Freitag nach Beendigung des Turniers gibt es eine Players-Night mit DJ. Für Bewirtung wird an den Turniertagen gesorgt. Der Eintritt an allen Tagen ist kostenlos.

Die Ausschreibungsunterlagen zu dem Turnier und das Anmeldeformular sind unter www.sv-mitteltal-obertal.de abrufbar. Anmeldeschluss ist am 1. Juni.