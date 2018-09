Baiersbronn Spannende Reise in die Geschichte

Zunächst von der Wehrmacht ab 1939 zu einer Flugabwehrstellung der Luftverteidigungszone West ausgebaut, blieb die französische Armee nach der Übernahme im April 1945 bis in den Sommer 1999 auf dem Berg. In dieser Zeit war es Unbefugten verboten, auf die Gipfelhochfläche zu kommen. Darauf wurde mit dreisprachigen Schildern, die an einem über zwei Meter hohen Sperrzaun befestigt waren, deutlich hingewiesen.

Einblick in Fahrzeugtechnik

Nach dem Abzug der französischen Armee wurden zahlreiche Spuren der 60-jährigen militärischen Nutzung beseitigt, teilweise so gründlich, dass kaum oder gar keine Spuren mehr davon übrig blieben. Im einzigen noch erhaltenen französischen Bunker, den am Denkmaltag bei sonnigen Wetter mehr als 500 Gäste besuchten, wird diese Zeit dokumentiert.