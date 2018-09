Baiersbronn Spanisch oder Naturwissenschaft und Technik

Fortsetzung findet das Projekt Erasmus+, ein internationales Programm der EU für Bildung, Jugend und Sport. Die erfolgreiche Arbeit am Projekt "Augmented Reality for you" hat Baiersbronner Schüler im vergangenen Schuljahr nach Spanien und Griechenland geführt. Die Arbeitstreffen der vier europäischen Partnerschulen finden dieses Schuljahr in Italien und in Baiersbronn statt.