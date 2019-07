Baiersbronn/Seebach Nationalpark: Wann wird Besucherzentrum eröffnet?

Löwenanteil trägt das Land

Blick zurück: In einer ersten "Grobkostenschätzung" wurde vor Beginn der Bauarbeiten Ende 2016 noch mit 22,5 Millionen Euro kalkuliert, plus einem Risikopuffer von drei Millionen. Später wurden die Kostenberechnung auf 32 Millionen Euro erhöht. Im vergangenen Jahr ging man von knapp 45 Millionen Euro aus. Jetzt beziffert das Ministerium die Kosten für das Zentrum auf 35,5 Millionen.

Die Gesamtmaßnahmen werden mittlerweile sogar auf rund 50 Millionen Euro geschätzt. Darin enthalten sind unter anderem die durchaus üppigen Posten "öffentliche Erschließung" (4 Millionen), Risikovorsorge (3,4), Ausstellungen (3) sowie Parkplätze (2 Millionen). Den Löwenanteil der Finanzierung trägt das Land Baden-Württemberg. Zur Begründung der immer weiter steigenden Kosten führt die Regierung vor allem die Preiserhöhungen in der Baubranche an. Der wahre Schuldige sei demnach der Bauboom. "Die Kostensteigerungen durch die Baukonjunktur war für uns nicht so voraussehbar, zumindest nicht in diesem Ausmaß", versichert Heinemann.

Zwar werde bei größeren Bauvorhaben wie diesem eine Risikovorsorge von jährlich 2,5 Prozent der Gesamtkosten angesetzt – die Baupreise seien in den vergangenen Jahren aber weitaus stärker gestiegen, räumt das Ministerium ein. Nur ein Beispiel: Allein die Kosten für die Dachschindeln schossen um 71 Prozent in die Höhe. Zudem habe es Änderungen gegeben, "die auf zwingende gesetzliche Regelungen zurückzuführen" sind – etwa im Bereich der Technik. Auch die Entscheidung, ganz überwiegend heimisches Holz zu verwenden, habe die Kosten nach oben geschraubt.

Spektakuläres Gebäude soll pro Jahr 100.000 Besucher anlocken

Das Besucherzentrum war ein Vorzeigeprojekt der von 2011 bis 2016 regierenden grün-roten Landesregierung. Der Nationalpark selbst sprach seinerzeit von einer "spektakulären Architektur" – gemeint waren vor allem der offene "Skywalk", bei dem sich die Besucher auf Baumwipfelhöhe ergehen können, sowie der schräge Aussichtsturm. Als Blickfang im Inneren ist unter anderen eine mächtige, liegende Tanne geplant.

Für rund 100.000 Besucher pro Jahr ist das Zentrum ausgelegt, allein ein Drittel der insgesamt 3000 Quadratmeter Fläche sind für Ausstellungen reserviert. Klingt das nicht alles in allem ein wenig gigantisch? Wäre das nicht eine Nummer kleiner gegangen? Ist ein solch großes Projekt ökologisch zu verantworten, passt es in die Schwarzwald-Landschaft – noch dazu in einen Nationalpark? Ebel teilt derartige Bedenken offenbar nicht. Die Eingriffe in die Landschaft seien durchaus gering gewesen, Ebel spricht von "Minimaleingriffen", man habe lediglich "sehr, sehr wenige Bäume" fällen müssen.

"Ein Großteil des Gebäudes steht auf einer alten Parkplatzfläche." Auch optisch gebe es nichts zu meckern, von Gigantismus keine Spur, findet Ebel: "Das Projekt fügt sich nach unserer Ansicht nach sehr gut in die Landschaft ein. Alles in allem wird es noch unauffälliger, als wir es uns gedacht haben." Zudem sei fast alles aus Holz. Allerdings räumt auch Ebel ein, dass Kritiker alles als ein bisschen zu groß und zu gewaltig bewerten könnten – und als zu teuer. Doch habe bekanntermaßen jeder "ein anderes Empfinden".