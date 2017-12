Baiersbronn/Paris Schwarzwaldstube bestes deutsches Restaurant

Das Team der Traube Tonbach blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Nach dem Wechsel an der Küchenspitze konnte die Brigade der Schwarzwaldstube unter Nachfolger Torsten Michel erneut alle Höchstbewertungen erkochen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. "Die starke Platzierung bei ›La Liste‹ freut uns sehr, da die Bestenliste auch von vielen unserer französischen Gäste wahrgenommen wird", so der 40-jährige Küchenchef Torsten Michel. Außerdem finde er es innovativ und richtig, auch relevante Blogs und soziale Medien auszuwerten. "Im Netz finden sich oft detaillierte Erfahrungsberichte von unseren Gästen – und am Ende des Tages ist es ihre Meinung, die zählt", so Michel. "Der Dank für die erneute Auszeichnung als bestes Restaurant Deutschlands geht an meine engagierte Mannschaft in Küche und Service." Ebenfalls unter die 50 besten Restaurants weltweit kommt das Restaurant Bareiss des Hotels Bareiss mit Claus-Peter Lumpp und seinem Team – mit 98 Punkten. "Jede Auszeichnung ist etwas Besonderes. Besonders schön ist, dass wir bei den Top-50 dabei sind", freute sich gestern Uta Schlagenhauf, Pressesprecherin im Hotel Bareiss.