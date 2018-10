Zu ihrer 70er-Feier trafen sich die Schulkameraden des Jahrgangs 1948/49. Gemeinsam hatten sie die Wilhelm-Münster-Schule besucht. 26 von ehemals 66 Mitschülern kamen zu dem Treffen im Hotel Hirsch. 21 Schulkameraden sind inzwischen verstorben. Ihnen gedachte der Jahrgang mit einer Blumenschale auf dem Baiersbronner Friedhof. Dass diese Treffen des Jahrgangs seit inzwischen 35 Jahren regelmäßig alle fünf Jahre stattfinden, ist dem Team von Erika Willbrett, Karl-Heinz Braun, Lilo Reimann, Brigitte Röck, Gisela Lange und Ernst Bachhäubl zu verdanken. In all den Jahren haben sie es geschafft, die Ehemaligen immer wieder zusammenzuführen. Selbst aus Kanada war eine Schulkameradin angereist. Nach Fototermin, Sektempfang und Abendessen gab es viel Zeit zum Austausch. Beim Gottesdienstbesuch in der Marienkirche begrüßte Pfarrer Daniel Vögele die "70er". Es folgte eine Fahrt mit dem Kurbähnle. Der Abschluss des Treffens war im Café am Eck. Foto: Reich