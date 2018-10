Baiersbronn Schüler lernen ihre Partnerschule kennen

Begleitet von ihren Lehrerinnen Birgit Honervogt und Vanessa Schaffer, besuchte man dort das Collège Europe, die französische Partnerschule des Baiersbronner Gymnasiums. Im Rahmen des Austauschprogramms, das seit dem Jahr 2011 zwischen den beiden Schulen besteht, verbringen die Schüler jeweils einen Tag an der Partnerschule. Ziel dieses eintägigen Austauschs ist es, sich in der Fremdsprache zu üben, die Partnerschule kennenzulernen und Neues über Stadt, Land und Leute zu erfahren. Der Tag am Collège Europe startete mit drei "Ateliers", in denen die Schüler in Kleingruppen Gesellschaftsspiele spielten sowie miteinander musizierten und sangen. Nach der Erkundung des Schulhauses fand das gemeinsame Mittagessen in der Schulkantine statt.

Gestärkt ging es im Anschluss auf den Weg in die Altstadt von Obernai, die die Schüler in einer Rallye besser kennenlernten. Beim abschließenden Besuch einer französischen Bäckerei bestellten die Schüler – natürlich auf Französisch – Croissants und Baguettes und erfreuten sich an den landestypischen Köstlichkeiten.