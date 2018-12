Baiersbronn Schüler engagieren sich mit Musik für Kinder

Das konnte nur gekontert werden vom Mittel- und Oberstufenchor. Die älteren Schüler hatten sich für einen traurigen und einen lustigen Beitrag entschieden. "Christmas is Coming and the Goose is Getting Fat" erinnerte das Publikum an die Ungerechtigkeit zwischen Arm und Reich. Leiter Michael Hegenauer setzte bewusst Akzente. Einzelne Schüler wie Paul Tebbe an der Gitarre und mehrere Solistinnen am Mikrofon verliehen dem traditionellen englischen Weihnachtslied die nötige Dramaturgie.