Baiersbronn Schon vor der Pause stehender Applaus

Baiersbronn-Mitteltal. Der 1991 geborene JeungBeum Sohn spielte Werke von Mozart, Chopin und Schubert technisch brillant und faszinierte mit seinem weichen und fließenden Anschlag. Erfreut zeigte sich Mark Mast, Intendant des Schwarzwald Musikfestivals, der im 20. Jahr des Festivals besonders der Familie Bareiss und allen weiteren Unterstützern für ihr Vertrauen dankte.

Still wurde es in den Publikumsreihen, als JeungBeum Sohn am schwarz glänzenden Flügel Platz nahm und Wolfgang Amadeus Mozarts Fantasie in d-Moll spielte. Nicht nur die Tatsache, dass der Starpianist alle Stücke ohne Noten spielte, sondern auch die perfekt aufeinander abgestimmte Mischung aus sanften Tönen und schnellen Passagen zeigte, welche Bandbreite Instrument und Künstler haben. Das Spiel auf der gesamten Klaviatur beherrscht der Südkoreaner, der sich hoch konzentriert zeigte, blind.

Frédéric Chopins "Etudes" opus 25 hatten etwas faszinierend Hypnotisierendes, und angesichts der Klasse des Vortrags konnte so mancher Zuhörer mit dem Applaus nicht bis zum Ende warten. Die Akustik der Christuskirche brachte das virtuose Klavierspiel des jungen Künstlers richtig zur Geltung, und mit dem festlichen Blumenschmuck stimmte der Gesamteindruck auch optisch.